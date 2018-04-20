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Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
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Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

Derbide Şenol Güneş'i yaralayan saldırgan, ilk ifadesinde "Elimde çakmak vardı. Gerginlikle fırlattım. Amacım kimseye zarar vermek değildi." dedi

Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

Derbide Şenol Güneş'i yaralayan saldırgan, ilk ifadesinde "Elimde çakmak vardı. Gerginlikle fırlattım. Amacım kimseye zarar vermek değildi." dedi

20 Nisan 2018 Cuma 14:05
Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
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 BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş'i yaralayan Fenerbahçe taraftarı polise verdiği ifadede, "Maçın gerginliğiyle elimdeki çakmağı attım. Yaralamak istemedim" dedi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından BJK Teknik Direktörü Şenol Güneş'i yaralayan taraftar S.D.'nin polise verdiği ifadede, ortamın birden gerildiğini söyleyerek, "Kesinlikle yaralamak istemedim. Ortam gerildi, elimdeki çakmağı attım. İstemeden oldu" dediği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde sorgusu süren S.D'nin poliste tehdit suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Derbişenol GüneşFenerbahçe
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