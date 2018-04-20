Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından BJK Teknik Direktörü Şenol Güneş'i yaralayan taraftar S.D.'nin polise verdiği ifadede, ortamın birden gerildiğini söyleyerek, "Kesinlikle yaralamak istemedim. Ortam gerildi, elimdeki çakmağı attım. İstemeden oldu" dediği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde sorgusu süren S.D'nin poliste tehdit suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

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