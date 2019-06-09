Şenol Güneş: Bu maç 3-4 farklı bitebilirdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri’ndeki tarihi Fransa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı ve galibiyeti değerlendiren Şenol Güneş, “Bu takım hem umut hem de mutluluk versin diye burada. Bunu hayata geçirmek gurur verici. Taraftarımız müthişti. Oyuncular ellerinden geleni yaptılar. İyi oyunla kazandık. İyi çalıştık, Allah da yardım etti. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Farklı da bitebilirdi, yiyeceğimiz bir golle oyun da dönebilirdi. Maçın başından sonuna kadar disiplinliydik. Ülke olarak hep birlikte tek yürek olmayı başardık. Heyecanımız, coşkumuz doğruydu” dedi.

Milli Takım’ın grupta salı günü İzlanda ile deplasmanda oynayacağı maçla ilgili konuşan Güneş, “Bu maç, 3-4 farklı bitebilirdi. Ama gol yesek işler de değişebilirdi. Doğruları yaparak kazandık. Kısa sürede uzun yol gidip İzlanda ile oynayacağız. Galibiyeti kutlayabiliriz ama bir yarış daha bekliyor. Bu maçın sonucu ne olursa olsun, bizim için rakip İzlanda. Galibiyetin mutluluğunu yaşayabiliriz ama oradan da bir galibiyet çıkarırsak, ibre lehimize döner. Çok şey söylemiyorum ama daha işin başındayız. Sahadaki güzel duruşumuzu gösterirsek her işi başaracağımızı düşünüyoruz. Avrupa Şampiyonası’na o yüzden gitmemiz lazım. Dünya Kupası’na da katılmalıyız. Daha işin başındayız. Bu bizim ortak hedefimiz, hayalimiz. Her kesimden herkesin katkısı var. Kimin az çok yaptığı önemli değil. Bu işi birlikte yapmayı öğrenirsek çok daha güzel günler olur. Üreten ve yıldızları olan bir takımı yendik, oralara daha gelmedik biz, sadece maçı kazandık” ifadelerini kullandı.