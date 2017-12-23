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Şenol Güneş: Başarısızlığın sorumlusu benim

Alınan kötü sonuçlardan kendisini sorumlu tutan Şenol Güneş, ligin ikinci yarısında toparlanacaklarını söyledi

Şenol Güneş: Başarısızlığın sorumlusu benim

Alınan kötü sonuçlardan kendisini sorumlu tutan Şenol Güneş, ligin ikinci yarısında toparlanacaklarını söyledi

23 Aralık 2017 Cumartesi 20:26
Şenol Güneş: Başarısızlığın sorumlusu benim
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BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Şenol Güneş "Oyuncuların temposu her maçta aynı olmayabilir. İlk dakikadan itibaren oyun üstünlüğümüz vardı, kontrol bizdeydi. Olabildiğince pozisyonlarımız da vardı ama vuruş tekniği olarak zayıf kaldık. Orta isabetimiz de eksik oldu. Zaman zaman gelen ortalarda da hareketsiz kaldık. Ön direğe gelen ortalarda koşu yapabilirdik. Rakibin olmayacak şekilde attığı gol var, topu biz kaptırdık. Müdahale eksiğimiz vardı. Rakibe uzak kaldık ve en büyük eksiğimiz oydu. Yediğimiz golün barizlerini biz kazandık ama atamadık. Bir vuruş yaptık o da Negredo'nun vuruşuydu. Ön direğe koşamadık. Soldan sağdan ataklarımız oldu. Rakibin olmayacak şekilde attığı bir gol vardı. Rakipten sayı olarak fazlaydık ama rakibe uzak kalınca golü yedik" dedi.

SORUMLUSU BENİM, GERİ DÖNECEĞİZ
Alınan kötü sonuçlardan kendisini sorumlu tutan Şenol Güneş, sezonun ikinci yarısında toparlanacaklarını belirterek "İlk yarıda 10 puan eksiğimiz var. Bir başarısızlık var, bunun sorumlusu da benim. Beklenmeyen bir durumla karşılaştık. Diğer takımların yaptığı bizi ilgilendirmez, işimize bakacağız. Daha çok çalışıp kayıpları telafi etmek için uğraşacağız. Lider olmamız gerekiyorken puan olarak geride kaldık. Bu açığı kapatacağımızı düşünüyorum." dedi.

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