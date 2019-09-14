Şenol Güneş Avrupa seferine çıkıyor
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşmayı yerinde takip edecek
SPOR 14.09.2019, 10:13 14.09.2019, 10:27
TÜRKİYE Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Güneş, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları ile milli futbolcuların son durumunu görmek için aralarında UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden karşılaşmaların da olduğu dört maçı yerinde izleyecek.
Şenol Güneş'in takip edeceği maçlar ve programları yerel saatle şöyle:
15 Eylül Pazar:
14.30 Anderlecht-Antwerp (Belçika 1. Ligi)
17 Eylül Salı:
21.00 Ajax-Lille (UEFA Şampiyonlar Ligi)
18 Eylül Çarşamba:
18.55 Club Brugge-Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)
19 Eylül Perşembe:
21.00 Roma-Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi)
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Namaz Vakti 14 Eylül 2019
|İmsak
|05:10
|Güneş
|06:31
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:30
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Trabzonspor
|3
|5
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Sivasspor
|3
|4
|9. Beşiktaş
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Kasımpaşa
|4
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Balıkesirspor
|4
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|5
|7. Keçiörengücü
|3
|5
|8. Adanaspor
|3
|4
|9. Erzurum BB
|3
|4
|10. Osmanlıspor
|3
|4
|11. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|12. Altay
|3
|4
|13. Menemen Belediyespor
|3
|4
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|4
|8
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0