Şenol Güneş: 9 ay vardı, 9 doğurduk...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu 9. maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, EURO 2020 biletini kazandı. Bu maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu
SPOR 14.11.2019, 23:54 15.11.2019, 00:06
İŞTE Şenol Güneş'in açıklamaları:
Eski-yeni oyuncu fark etmez, birlikte sahaya çıktık. Sonuç olarak hedefe ulaşmak önemliydi. Bir hayalimiz vardı, Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftara teşekkür ediyorum. Bugün kazanamadık, gol atamadık ilk defa. Üst üste 2 beraberliğimiz oldu. Ama neticede şampiyonaya gitmek gerekiyordu. Zor bir rakiple oynadık bugün. Rakibin sertliğine 2. yarıda cevap verdik ama son bölümde biraz panikledik. Bir hayalimiz vardı ülke olarak. Sonuç olarak buna ulaştık. 9 ay vardı, biz de 9 doğurduk, bir çocuk oldu. Bu çocuğa iyi bakmamız lazım.
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