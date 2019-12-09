Sena Türkiye ikincisi
ALANYA Nilspor Kulübü sporcularından olan Sena Erdem, 5-8 Aralık tarihleri arasında Ankara'da yapılan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Finalleri'nde büyük bir başarı elde etti
SPOR 09.12.2019, 18:42
ALANYA Nilspor Kulübü sporcularından olan Sena Erdem, 5-8 Aralık tarihleri arasında Ankara'da yapılan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Finalleri'nde büyük bir başarı elde etti. Sena Erdem, 200 metre sırt üstü yarışında Türkiye ikincisi olarak hem antrenörlerine hem de ailesine büyük bir gurur yaşattı. Madalyası ile zafer pozu veren Sena, daha başarılı olabilmek için çalışacağını söyledi.
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