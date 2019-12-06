Sena Alanya'yı temsil edecek

Cemali AYGIR

ALANYA Nil Spor Kulübü sporcusu olan 12 yaşındaki Sena Erdem, 23-24 Kasım'da İstanbul'da yapılan milli takım bölge karması yarışmalarına katılmış ve iyi bir performans sergilemişti. Sonuçları önceki gün belli olan milli takım seçmelerinde başarıyı yakalayan Erdem'in, bölgemizi ve ülkemizi, ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil edeceği öğrenildi.