Sena Alanya'yı temsil edecek
Sena Erdem, 23-24 Kasım'da İstanbul'da yapılan milli takım bölge karması yarışmalarına katılmış ve iyi bir performans sergilemişti
SPOR 06.12.2019, 00:24
Cemali AYGIR
ALANYA Nil Spor Kulübü sporcusu olan 12 yaşındaki Sena Erdem, 23-24 Kasım'da İstanbul'da yapılan milli takım bölge karması yarışmalarına katılmış ve iyi bir performans sergilemişti. Sonuçları önceki gün belli olan milli takım seçmelerinde başarıyı yakalayan Erdem'in, bölgemizi ve ülkemizi, ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil edeceği öğrenildi.
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