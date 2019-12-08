Sena Alanya'nın gururu oldu

5-8 ARALIK tarihleri arasında Ankara'da yapılan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Finalleri'nde Alanya'yı temsil eden Nilspor Kulübü sporcusu Sena Erdem, 200 metre sırt üstü yarışında Türkiye 2. oldu. Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Sena Erdem'in başarısına ilişkin yaptığı açıklamada "Gururumuz olan değerli sporcumuzu, antrenörünü, kulüp başkanını, yönetimini, ailesini ve destek veren, katkı sağlayan herkesi tebrik ederiz" dedi.