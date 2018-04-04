seminerde buluştular

TÜRKİYE Jiu Jitsu ve Brezilya Jiu Jitsu Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, müsabaka kuralları ve yapılan yeni değişiklikleri içeren antrenör ve hakem gelişim semineri, 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Asia Beach Otel'de gerçekleşti. Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) sosyal proje ortaklarından olan Türkiye Ju Jitsu ve Brezilya Jiu Jitsu Federasyonları, senenin ilk organizasyonuna JJIF Başkanı Panagiotis Theodoropoulus'u da davet ederek büyük bir organizasyona imza attı. JJIF Başkanı Theodoropoulus, "Yaşar Aykut Yurdakul başkanlığındaki Türkiye Ju Jitsu ve Brezilya Jiu Jitsu Federasyonu, Türkiye'de JJIF'i temsil edecek tek federasyondur. Her zaman destekleyeceğiz" dedi.

Türkiye JJ&BJJ Başkanı Yaşar Aykut Yurdakul ise "Seminerimizi Teknik Asbaşkanımız Bünyamin Er’in yönetiminde organize ettik. JJIF Başkanlığı'nda ülkemizde bir Plaj Dünya Şampiyonası ve Uluslararası Hakem Sınavı açılması planlanmıştır. Ayrıca 2019 yılı içerisinde Türkiye’de Balkan Şampiyonası yapılması netleşmiştir" dedi. Seminer, Brezilya, KKTC, Danimarka, Almanya ve Yunanistan'dan gelen antrenör ve sporcularla birlikte uluslararası bir hüviyete büründü, yaklaşık 75 antrenör, hakem ve sporcu eğitimlerini tamamladı.

