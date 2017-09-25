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Semih Saygıner: Peynir alırken kupa bozduramıyorsun

Türkiye'de bilardo denilince akla gelen ilk isim olan Semih Saygıner, Kore'de düzenlenecek Dünya Kupası öncesi konuştu. Gelişmiş ülkelerde amatör spor diye bir şey olmadığını söyleyen Saygıner, 38 yıllık kariyerinde ilk defa para ödülü aldığını söyledi

Semih Saygıner: Peynir alırken kupa bozduramıyorsun

Türkiye'de bilardo denilince akla gelen ilk isim olan Semih Saygıner, Kore'de düzenlenecek Dünya Kupası öncesi konuştu. Gelişmiş ülkelerde amatör spor diye bir şey olmadığını söyleyen Saygıner, 38 yıllık kariyerinde ilk defa para ödülü aldığını söyledi

25 Eylül 2017 Pazartesi 16:50
Semih Saygıner: Peynir alırken kupa bozduramıyorsun
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TÜRK bilardosunun önemli temsilcileri Kore’deki Dünya Kupası’nda boy gösterecek. 25 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında Kore’de yapılacak 3 Bant Dünya Kupası’nda hem milli takımımız hem bireysel oyuncular mücadele edecek. Türkiye 3 Bant Bilardo Milli Takımı Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir, Mehmet Can Çapak, Murat Çelik, Lutfi Çenet’ten oluşuyor. Kadınlarda Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan sporcularımız Gülşen Degener ve Güzin Müjde Karakaşlı da Dünya Kupası’nda sahne alacak. Türkiye’yi temsil edecek iki sporcu kürsüye çıkmak için mücadele edecek. Karakaşlı ilk kez Dünya Kupası’na gitmenin heyecanını yaşıyor.

Önce Kore’de sonra da Balıkesir’de Türkiye Şampiyonası’nın 3’üncü ayağında mücadele edecek olan milli sporculardan Semih Saygıner, Kore’ye gitmeden önce önemli açıklamalarda bulundu. Semih Saygıner, “Hiçbir gelişmiş ülkede, sporun geliştiği ülkede amatör spor diye bir şey yok. Türkiye’de hala bununla ilgili sorunlar var” dedi.

“SPORUN GELİŞTİĞİ ÜLKELERDE AMATÖR SPOR DİYE BİR ŞEY YOK”

Sporun geliştiği ülkelerde amatör spor diye bir şey olmadığını ancak Türkiye’de böyle bir durumun olduğunu ve zorluk yaşadıklarını dile getiren Semih Saygıner, “İnsanlar sporu yaparak o spordan hayatlarını geçindirebiliyor. Türkiye’de hala bununla ilgili sorunlar var sadece bilardo değil başka branşlarda da var. Biz onu bilardoda aşmaya çalışıyoruz. Ben 38 yıldır bilardo oynuyorum ilk defa geçen ayakta para ödülü verildi. Bugüne kadar insanlar alışmış kupa ve madalyaya peynir alırken kupa bozduramıyorsun öyle bir şey yok. O yüzden bunun değişmesini diliyorum her branş için. Bilardoda biz bunu biraz olsun başardık gelecek nesillere bu sporu yaptıkları zaman hayatlarını geçindirebilecekleri bir statü ve seviye sağlayabilirsek nu mutlu bize” dedi.

Dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner, bilardoda alttan gelen bir çok sporcu olduğunu ve son 2-3 yıldır bu sporun hızla yayınlığını ifade etti. İlk defa gördüğü sporcular olduğunu kaydeden Saygıner, “Eskiden genç bir oyuncu bile olsa tanırdım. İlk defa gördüğüm insanlar var. Tabii ki bu çok güzel bir şey gençlerin bu spora olan ilgisi. Biz de onları bu spora yönlendirebiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.

Türkiye’nin birçok ülkeye kıyasla biz bayağı önde olduğunu ifade eden Saygıner, “Kore, Türkiye ve Belçika dünyada derece yapan en çok bilardocunun olduğu ülkeler. Eskiden böyle değildi, özellikle Türkiye. Son 15 yılda bu aşıldı. İlk Uluslararası şampiyonayı kazanan sporcu benim bu branşta. Sonrasında arkadan gelen arkadaşlarım var; Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir, Yılmaz Özcan, Adnan Yüksel gibi çok sayıda arkadaşım var Uluslararası arenada başarılar kazandılar. Dünya klasmanında çok iyi yerlere geldiler ki hali hazırda da öyleler” şeklinde konuştu.

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Semih Saygıner
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