 Selçuk Üniversitesi’nden Alanyaspor'a proje ziyareti

DEKAN Prof. Dr. Necmi Uyanık, İç Anadolu ile Akdeniz arasındaki bağlantıyı öne çıkarmayı ve turizmi geliştirmeyi amaçlayan 'Alanya'dan Konya'ya, Konya'dan Kapadokya'ya, Turizm Kültür ve Doğa Yolunda' adlı proje başkan Çavuşoğlu'na hakkında bilgi verdi. Proje kapsamında Alanya'da da kısa tanıtım filmi çekileceğini belirten Prof. Dr. Uyanık, Aytemiz Alanyaspor Kulübü ve Alanya Belediyesi'nin de proje paydaşları arasında yer aldığını söyledi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise bölge turizmine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inandığı bu önemli projenin paydaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projeye her türlü desteği vereceklerini kaydetti.