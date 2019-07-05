Selçuk Şahin: Emre 5 sene önce yaşlandı diye gönderilmişti

BEIN Sports'a konuşan tecrübeli futbolcu, ''Sezon başı Ali Koç geldiğinde çok güzel bir ortam, sinerji oluşmuştu, iyi bir sezon geçirileceği düşünülüyordu ama öyle olmadı. Kimsenin kabul edemeyeceği bir sezon oldu. Biz de dışarıdan izlerken çok şaşırdık. Taraftar stada geliyordu, hep destek oldular, belki sayın Ali Koç'un payı çok yüksekti. Sonuçlar bir türlü gelmedi, sonunda hoca değişikliği. Başarı mı, bana göre değil ama çok kötü giden sezonun sonunda altıncılığı yakalamak önemliydi. Bu sene geçen sezonun hataları görülecektir. Ben 12 sene oynadım, biz ya 1, ya 2 bitirdik, böyle bir dönem yaşamadık. Umarım bu son olur. Alınan oyuncuların yanlışlığı vardı, o şekilde gözüküyordu. Ersun hocanın grubuyla devam edilirse, umarım şampiyonluğu zorlayan bir takım olur.'' dedi.

5 sene önce yaşlandı diye gönderilmişti

Emre Belözoğlu'nun 39 yaşında Fenerbahçe'ye dönmesi hakkında da konuşan Selçuk, ''Emre 5 sene önce bizimle birlikteyken yaşlandı diye gönderildi, 5 sene sonra geri geliyor. Başakşehir'de verdiği şey ortada, milli takıma gitti, kaptanlık yapıyor. Hala kendine iyi bakan bir oyuncu, kulübün değerlerini biliyor. Saha içinde ve dışında katkısı olacaktır. Emre'nin kriz anlarında devreye girmek gibi bir huyu var. İşler kötü giderken Emre soyunma odasında biraz sıkıntılıdır, herkese gerekeni, gerektiğinden fazla söyler. Devre arasına girdiğinizde, hoca 5-6 dakika geç gelir, o uyarıyı yapmıştır. Emre'nin agresif bir yönü var.

Saha dışında pırlanta, saha içinde agresiftir biraz. Kazanma alışkanlığı, yenilmeyi kabul etmemesi o agresifliği getiriyor. O anlamda katkı sağlar.'' diyerek sözlerini sonlandırdı.

