‘Selahattin Aydoğdu’nun ne işi var bizim federasyonda?’

YORUMCU Rıdvan Dilmen, Fatih Terim ile yaşadığı kavgayla ülke gündemine oturan ‘Kebapçı Selahattin’ lakaplı Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı diyaloğu anlattı.
Selahattin Aydoğdu’nun TFF üyesi olduğunu dile getiren Dilmen şu ifadeleri kullandı;
“Selahattin beyle (Aydoğdu) geçen hafta karşılaştım kafede. ‘Misafiriniz yoksa bir şeyler içelim’ dedi. Selahattin bey kim? TFF üyesi… Selahattin beyin ne işi var bizim federasyonda? Selahattin beye ‘keşke bıraksan’ dedim. Yüzüne söyledim. ‘Bunu televizyonda da söylemişsin. Benim bir şey yaptığım yok ki’ dedi. Türkiye’nin futbol direktörünü gönderiyorsunuz, onun kavga ettiği kişiyi tutuyorsunuz.”
Fatih Terim ile damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve iki özel korumanın, Çeşme Alaçatı'daki Yüzevler Kebapçısı'nı basıp, mekânın sahibi Selahattin Aydoğdu'ya saldırdığı iddia edilmişti.
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