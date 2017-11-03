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Şehitler anısına saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), şehit düşen asker ve güvenlik görevlilerinin anısına, bu hafta oynanacak tüm profesyonel futbol liglerindeki müsabakalarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı

Şehitler anısına saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), şehit düşen asker ve güvenlik görevlilerinin anısına, bu hafta oynanacak tüm profesyonel futbol liglerindeki müsabakalarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı

03 Kasım 2017 Cuma 17:12
Şehitler anısına saygı duruşu yapılacak
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TÜRKİYE  Futbol Federasyonu ( TFF), şehit düşen asker ve güvenlik görevlilerinin anısına, bu hafta oynanacak tüm profesyonel futbol liglerindeki müsabakalarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre,  Hakkari'nin  Şemdinli ve  Diyarbakır'ın  Kayapınar ilçelerinde şehit düşen asker ve güvenlik görevlileri anısına, Süper Lig,  TFF 1, 2 ve 3. Lig'de bugün, yarın ve 5 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.

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Son Güncelleme: 03.11.2017 17:19
Anahtar Kelimeler:
SporTürkiye Futbol FederasyonuHakkariŞemdinliDiyarbakır
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