Şehitler anısına saygı duruşu yapılacak

TÜRKİYE Futbol Federasyonu ( TFF), şehit düşen asker ve güvenlik görevlilerinin anısına, bu hafta oynanacak tüm profesyonel futbol liglerindeki müsabakalarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Şemdinli ve Diyarbakır'ın Kayapınar ilçelerinde şehit düşen asker ve güvenlik görevlileri anısına, Süper Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de bugün, yarın ve 5 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.
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