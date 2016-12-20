Sefa ayrılıyor

SPOR Toto Süper Lig'de bu yıl ilk kez boy gösteren Aytemiz Alanyaspor, devre arasında yine transfer taarruzuna başlayacak. Daha önceden tespit edilen yerli ve yabancı oyuncularla görüşmelerini sürdüren Turuncu-Yeşilli yöneticilerin en az 2-3 isim üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da dün Portekiz'in başkenti Lizbon'a uçması, akıllara "Transfer için mi gitti?" sorusunu getirdi. Spor servisimizin kulübe yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre ise Alanyasporlu yöneticilerin devre arasında 2 yabancı ve 1 yerli oyuncu tranfer edeceği öğrenildi.



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Aytemiz Alanyaspor'da devre arasında takımdan ayrılması beklenen ilk oyuncunun ise Sefa Yılmaz olduğu öğrenildi. Yaklaşık 15 gündür takımla antrenmanlara çıkmayan ve 10 gün önce kadro dışı bırakılan 26 yaşındaki oyuncunun, devre arasında yine kiralık olarak başka bir takıma gideceği gelen bilgiler arasında. Bu sezon Turuncu-Yeşilli formayla 9 maçta forma giyen oyuncu, 2 kez ilk 11'de kendisine yer bulabilmiş, 7 maçta da oyuna sonradan dahil olmuştu. Genç oyuncunun bu sezon attığı tek gol ise Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanan ve Trabzonspor'a karşı 3-0 kazanılan maçta frikik vuruşundan gelmişti.



SAZDAĞI İDDİASI



Aytemiz Alanyaspor'un, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile olan sözleşmesini TFF kanalıyla fesh eden eski Fenerbahçeli oyuncu Gökhan Sazdağı'nı da kıskacına aldığı iddia edildi. Oyuncuyu teknik direktör Hüseyin Kalpar'ın bizzat istediği öne sürülürken, Gökhan'ın da Alanyaspor'a sıcak baktığı ve 22 yaşındaki oyuncunun önceki gün İstanbul'da Turuncu-Yeşilli yöneticilerle de bir görüşme yaptığı iddia edildi. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetimi ile Aytemiz Alanyaspor yönetiminin görüştüğü ve teknik direktör Advocaat'ın ikinci yarı kadroda düşünmediği Salih Uçan'ın da Alanyaspor ile anlaştığı iddia ediliyor.



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