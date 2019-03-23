Sedat Doğan'dan Mustafa Cengiz'e: Seçime gidin!

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Sedat Doğan, mali genel kurulda sert açıklamalar yaptı. Doğan, başkan Mustafa Cengiz'e seslenerek "Sayın Başkan Mustafa Cengiz, size ikinci oyumu helal etmiyorum. Size karşı bir güven erozyonu var. Mayıs ayına seçim koyun, bir güven tazeleyin. Kavganın Galatasaray'a faydası yok" ifadelerini kullandı.

Sedat Doğan'dan Mustafa Cengiz'e: Seçime gidin!
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GALATASARAY Kongre Üyesi ve eski yöneticilerden Sedat Doğan, yıllık olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada Başkan Mustafa Cengiz’e seçim çağrısı yaptı. Mustafa Cengiz’e iki oy attığını belirten ve attığı ikinci oyda hakkını helal etmediğini söyleyen Doğan, “Bugün burada ibra da edilebilirsiniz, ibra edilmeye de bilirsiniz. Sizi ibra etmemek için gelen birçok insan var burada. Demek ki bir güven kaybı var size karşı. Benim size bir önerim var; gelin mayıs ayına seçim koyun, güven tazeleyin. Bu kavganın Galatasaray’a bir faydası yok. Ben size dostunuz, kardeşiniz olarak sarılmaya hazırım ama sizi buradan ibra etmeden gitmek istemiyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıyı takip eden üyelerden bazıları, Doğan'ın bu çağrısını alkışladı.

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