Seçme müsabakaları Alanya'da

GALİP Dere Plajı'nda yapılacak olan seçmeler için TMPF Başkan Vekili Ercan Taciroğlu ile Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Ender Baş ve Zafer Peker, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur’u Spor Müdürlüğü’nde ziyaret ederek protokol imzaladı. Yapılan protokole göre; 19 Nisan’da mix bayrak yarışları, 20 Nisan’da bireysel triatle ve 21 Nisan’da bireysel biathle yarışları olacak. Yarışa yaklaşık 45 kulüpten 500 sporcunun katılması bekleniyor. 3 gün sürecek yarışlar sonucunda milli takım için ter dökecek sporculardan kategorilerinde şampiyon olan sporcular, Portekiz'de yapılacak olan Avrupa Biahthle Triathle Avrupa Şampiyonası için milli takım kadrosunu oluşturacak.