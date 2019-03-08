'Seçimi bırakıp maça gelin'

ÇAKMAK, "Kendi saha ve seyircimiz önünde oynanacak olan Erzurumspor maçına, Alanya'da yaşayan tüm sporseverleri davet ediyoruz. Öncelikle kapı kapı dolaşan belediye başkan adaylarımız, meclis üyesi adaylarımız, muhtar adaylarımız ve aza adaylarını, tribünlere gelerek Alanyaspor'a destek vermeye davet ediyoruz" dedi. Tribünlerde halk ile daha iyi iletişim kurulabileceğini söyleyerek adaylara çağrıda bulunan Çakmak, "Aday olmak en doğal hakkınız ama tribünlere de bir gelin ve halk sizi bir görsün. Emin olun o kadar çok muhtar adayı var ki, birçok insan sizleri tanımıyor ve kime oy vereceğini bile bilmiyor. Kendinizi tanıtmanın yolu Oba Stadı'ndan geçer. Bu tanıtımdan dolayı Alanyaspor sizlerden reklam parası istemiyor, sadece 90 dakika destek istiyor. Şimdiden teşekkür ederiz" dedi.