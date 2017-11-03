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Seçim öncesi oy sayıları ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Mayıs ayındaki seçim öncesinde 6 bin kemik oyu bulunuyor. Kalan 24 bin oy için de Ali Koç'la çekişecek

Seçim öncesi oy sayıları ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Mayıs ayındaki seçim öncesinde 6 bin kemik oyu bulunuyor. Kalan 24 bin oy için de Ali Koç'la çekişecek

03 Kasım 2017 Cuma 14:17
Seçim öncesi oy sayıları ortaya çıktı
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FENERBAHÇE yönetiminde Mayıs ayında gerçekleşecek olan seçim öncesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.  Ali Koç ve  Aziz Yıldırım'ın adaylığında müthiş bir rekabet beklenirken, tarihi kongre öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

ÜYE SAYISI 30 BİNİ GEÇTİ

Fenerbahçe'de Mayıs ayında gerçekleşecek olan kongre öncesinde  Ali Koç ve  Aziz Yıldırım'ın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.  Fenerbahçe'deki büyük seçim öncesinde üye sayısı 30 bini geçti. Çok sıkı çalışan  Ali Koç ve  Aziz Yıldırım üyelerle sık sık toplantı yapıyor. Mayıs ayındaki kongre öncesi mevcut Başkan  Aziz Yıldırım'ın kemik 6 bin oyu bulunuyor. Diğer tarafta geriye kalan 24 bin oy için iki taraf arasında ciddi bir yarışma olacak.

Burada katılım yüksek olmasının  Ali Koç'un lehine olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeALİ KOÇAziz YıldırımSpor
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