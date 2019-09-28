Sea to Sky'da galip Wade Young

KEMER'DE bu yıl 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın ikinci gününde orman etabı yapıldı. 43 kilometrelik yarış sabah saat 09.00'da Kesmeboğazı'nda başladı. Sporcular sırasıyla Ovacık, Gedelme ve Sumakseneri'ni geçerek, tekrar Kesmeboğazı'nda yarışmayı tamamladı. Sporcular etap boyunca ormanlık arazilerin yanı sıra dağlık alanlarda ve Kesmeboğazı'nda kayalıkların arasından geçti. Yarışçılar son olarak ise yine Kesmeboğazı'nda dere yatağının içerisinden geçerek final noktasına ulaştı. Orman yarışını 1.25.43'lik derecesiyle Wade Young kazanırken, ikinciliği 1.27'lik derecesiyle İngiliz Gram Jarvis kazandı. Yarışın üçüncülüğünü ise İspanyol sporcu Mario Roman 1.27.31'lik derecesiyle elde etti. Sporcular hava sıcaklığının 35 derece civarında hissedilmesi nedeniyle orman etabının ardından kendilerini Kesmeboğazı Kanyonu'ndaki soğuk suyun içerisine bıraktı. İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik timleriyle İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen komandolar da tüm parkur boyunca denetlemede bulundu, hem de sporculara yardımcı olmaya çalıştı.