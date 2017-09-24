Schumi, tedavi için ABD’ye gidiyor

ALPLER'DE 2013’te kayak yaparken kaza geçiren ve beyin travması dolayısıyla bilinci kapanan Michael Schumacher, o tarihten beri komada. İsviçre’de Cenevre Gölü kıyısındaki evinde bakılan Schumacher’in ailesinin 48 yaşındaki ünlü sporcu ile ilgili yeni bir karar aldığı iddia edildi.

İsveç’in çok okunan gazetelerinden Expressen, Alman ve İngiliz basınına dayandırdığı habere göre Schumacher ailesinin bakım için ABD’ye gideceğini yazdı. Haberde Schumacher’in eşi Corinna’nın sadece beyin travması üzerine çalışan bir tıp merkezi bulduğunu ve buraya giderek tedavi sürecine devam etmek istediği kaydediliyor.

Avrupa’da bu tür bir merkez olmadığı için Schumacher ailesinin de bir çiftliğinin olduğu Teksas’a yerleşmeyi düşündüğü belirtilirken ünlü sporcunun tedavisini beyin hastalıkları uzmanı Dr. Mark Meeks’in üstleneceği ve “yeni bir umut” doğduğu belirtildi. Expressen’e konuşan Meeks, “Burada beyin travması geçiren hastalarla çok kapsamlı bir deneyimimiz var. Muhtemelen Avrupa’da bu kadar üst düzey bir şekilde bununla ilgilenen bir klinik yoktur” dedi.