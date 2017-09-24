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Schumi, tedavi için ABD’ye gidiyor

2013'te Alpler'de geçirdiği kaza ile komaya giren ve o zamandan beri bilinci açılmayan Formula 1'in efsanevi ismi Michael Schumacher hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İsveç basını, Schumacher'in tedavisi için ABD'de sadece beyin travma özelinde çalışmalarını sürdüren bir merkeze gideceğini öne sürdü

Schumi, tedavi için ABD’ye gidiyor

2013'te Alpler'de geçirdiği kaza ile komaya giren ve o zamandan beri bilinci açılmayan Formula 1'in efsanevi ismi Michael Schumacher hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İsveç basını, Schumacher'in tedavisi için ABD'de sadece beyin travma özelinde çalışmalarını sürdüren bir merkeze gideceğini öne sürdü

24 Eylül 2017 Pazar 12:23
Schumi, tedavi için ABD’ye gidiyor
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ALPLER'DE 2013’te kayak yaparken kaza geçiren ve beyin travması dolayısıyla bilinci kapanan Michael Schumacher, o tarihten beri komada. İsviçre’de Cenevre Gölü kıyısındaki evinde bakılan Schumacher’in ailesinin 48 yaşındaki ünlü sporcu ile ilgili yeni bir karar aldığı iddia edildi.

İsveç’in çok okunan gazetelerinden Expressen, Alman ve İngiliz basınına dayandırdığı habere göre Schumacher ailesinin bakım için ABD’ye gideceğini yazdı. Haberde Schumacher’in eşi Corinna’nın sadece beyin travması üzerine çalışan bir tıp merkezi bulduğunu ve buraya giderek tedavi sürecine devam etmek istediği kaydediliyor.

Avrupa’da bu tür bir merkez olmadığı için Schumacher ailesinin de bir çiftliğinin olduğu Teksas’a yerleşmeyi düşündüğü belirtilirken ünlü sporcunun tedavisini beyin hastalıkları uzmanı Dr. Mark Meeks’in üstleneceği ve “yeni bir umut” doğduğu belirtildi. Expressen’e konuşan Meeks, “Burada beyin travması geçiren hastalarla çok kapsamlı bir deneyimimiz var. Muhtemelen Avrupa’da bu kadar üst düzey bir şekilde bununla ilgilenen bir klinik yoktur” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
SchumiSchumacherMichael Schumacher
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