Schumacher için kahreden açıklama!
2013 yılında Fransa Alpleri'nde geçirdiği kayak kazasının ardından komaya Formula 1'in efsane pilotu Schumacher için üzücü haber İtalyan nörolog Matilde Leonardi'den geldi.
MİCHAEL Schumacher'in sır gibi saklanan sağlık durumuyla ilgili, İtalyan nörolog Matilde Leonardi'den açıklama geldi.Formula 1'in efsane pilotu Schumacher, 2013 yılında Fransa Alpleri'nde geçirdiği kayak kazasının ardından komaya girmiş Alman pilotun son olarak Fransa'nın başkenti Paris'te kök hücre tedavisinden geçtiği ortaya çıkarken, bu tedavinin olası sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapıldı.Milano'da Nöroloji Koma Araştırmaları merkezinden Matilde Leonardi, Schumacher'in durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Michael Schumacher gibi minimal bilinç düzeyindeki hastalar için olumlu etkide bulunan ekspiryum bir kök hücre tedavisi yok. Kendisiyle ilgili dile getirilen iddialar boş yere umutlandırmaktan başka bir işe yaramıyor." ifadelerini kullanarak üzücü haberi verdi.
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