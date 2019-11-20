Schalke'nin Ahmed Kutucu'yu göndermeye niyeti yok
Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider, birçok takımın radarına giren milli oyuncumuz Ahmed Kutucu'nun takımdan ayrılmasının gündemde olmadığını söyledi
SPOR 20.11.2019, 00:48
Schneider Alman basınına yaptığı açıklamada, "Onu devre arasında vermemiz mümkün değil. Gelişiminden tamamen memnunuz. Takımımızın ve gelecek planlarımızın çok önemli bir parçası" dedi.
"BENİM AMACIM DÜZENLİ OYNAMAK"
Ahmed Kutucu, A Milli olduğu Andorra maçının ardından Bundesliga'da artık düzenli olarak forma giymek istediğini söylemiş ve, "Benim için bir sonraki adım Bundesliga'da sürekli oynayan bir oyuncu haline gelmek" ifadelerini kullanmıştı.
19 yaşındaki oyuncu için İspanya La Liga'dan önemli takımlarla birlikte Almanya'da Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf ve Freiburg'un kiralama tekliflerinde bulunduğu kaydediliyor.
Bu sezon Schalke'de 8 maçta 146 dakika süre alabilen 19 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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