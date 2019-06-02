Savunmaya takviye

SÜPER Lig'de yeni sezonun ilk transferlerini Jose Marafona ve Tayfur Bingöl ile yapan Aytemiz Alanyaspor, savunma hattına da takviye yapmanın planlarını yapıyor. Çalışmalarını sürdüren turuncu yeşilli yönetimin, Fransa'nın Dijon takımı ile olan sözleşmesi sona eren Oussama Haddadi ile ilgilendiği öne sürüldü. Bu sezon Fransa Ligue 1'de Dijon forması ile 32 maça çıkan 27 yaşındaki Tunuslu savunma oyuncusu, bu maçlarda 2 de gol atma başarısı gösterdi. Haddadi ile dirsek teması kurduğu belirtilen Aytemiz Alanyaspor yönetiminin, deneyimli oyuncuyu Alanyaspor'a kazandırmak istediği de gelen bilgiler arasında.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 00:47