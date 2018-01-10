'Savaşa hazırım'

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un devre arasındaki ilk transferi Barış Başdaş, dün yapılan antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alanyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Aytemiz Alanyaspor ile 2,5 yıllık bir sözleşme imzaladım. Transfer sürecimde sayın başkanımız ve geldikten sonra da hocamız bana büyük bir ilgi gösterdiler. Oyuncu arkadaşlarım da beni burada çok iyi karşıladılar. Yabancısı, Türk'ü, burada çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Ben de elimden geleni yapıp başarılı olmaya çalışacağım. Zaten yaptığımız toplantıda da hocamız takım olmanın başarıyı getireceğini söyledi. Kendisi pratik fikirleri, zekası ve futbol bilgisi olarak üst düzey bir isim" dedi.

'İYİ BİR EKİBİZ'



Aytemiz Alanyaspor'un ligin ilk yarısında en çok gol yiyen iki takımdan birisi olduğu ve eski takımı Karabükspor'un da böyle bir problemi olduğu hatırlatılan deneyimli savunmacı, "Ligin ikinci yarısının bizim için iyi geçmesi gerekiyor. Alanyaspor'un bulunduğu konum iyi değil, kötü hiç değil. Alanyaspor üst sıraları hedefleyen bir takım. İlerleyen zamanlarda inşallah UEFA Kupası'nda da mücadele ederiz diye ümit ediyorum. Çok iyi bir ekip var. Çok kaliteli oyuncular var. Bunu da başaracak güçteyiz" şeklinde konuştu.

'TAKIMI TANIYORDUM'

Turuncu yeşilli takımın savunmadaki sıkıntılı durumunun kendisine baskı oluşturup oluşturmayacağı da sorulan Barış Başdaş, "Ben yıllardır Süper Lig'de forma giyen bir oyuncuyum. Aytemiz Alanyaspor'u da önceden tanıyor ve takip ediyordum. Çünkü rakip takımları devamlı izlerim. Savunma hattını bütün bir ekip oluşturuyor. Ekibin iyi bir savunma yapması gerekiyor. Bunu toplantılarda da konuştuk. Mesela Premier Lig maçlarını izlediğimizde hocamız bizlere gösteriyor, kompakt duruyorlar. Biz de buna çalışıyoruz. Gol yenildiği zaman takım halinde yeniliyor, atıldığı zaman da takım halinde atılıyor. Biz buna bakıyoruz" dedi.

'CEYHUN ARKADAŞIM'



Bilindiği üzere, ismi Aytemiz Alanyaspor ile anılan ancak geçtiğimiz günlerde Osmanlıspor'a transfer olan Ceyhun Gülselam'ın Barış'ı Osmanlıspor'a gelmesi için ikna etmeye çalıştığı iddia edilmişti. Bu iddiaların asılsız olduğunu ifade eden Barış Başdaş, "Ben de tüm futbolcular gibi başka takımlardan teklif aldım ama geldim, Alanyaspor'a imza attım. Ceyhun Gülselam da Osmanlıspor'a imza attı. Kendisini seviyorum, çok iyi bir oyuncu. Beni Osmanlıspor'a gelmem için ikna etmeye çalışması söz konusu bile olmadı" ifadelerini kullandı.