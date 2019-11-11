Satrançta büyük başarı

TURNUVAYA Alanya Tahir Tuluk Ortaokulu'ndan katılan 5. sınıf öğrencisi Gül Dalkılıç, 11-12 yaş kızlar kategorisinde Antalya Şampiyonu oldu. Yine Tahir Tuluk Ortaokulu öğrencilerinden olan Taha Yasir Gültekin de 11-12 yaş erkekler kategorisinde Antalya şampiyonu olarak büyük bir sevinç yaşattı.