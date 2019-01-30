Satranç heyecanı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Türkiye Kupası Antalya'da başladı

Satranç heyecanı
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SERİK ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen şampiyonada, 67 ilden 26'sı ünvanlı, 310 sporcu mücadele ediyor. Mert Yılmazyerli, Ege Köksal, Ufuk Sezen Arat gibi birçok usta sporcu, kupa mücadelesinde 11 tur boyunca şampiyon olabilmek için hamle yapacak. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonaları'nı tamamladıklarını belirterek, Türkiye Kupası mücadelelerine katılan sporculara başarılar diledi. Şampiyona, 3 Şubat'ta sona erecek.

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