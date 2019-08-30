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Sarı kırmızılıların olaylı maçı: 5 gol 5 kırmızı kart çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geldi

SPOR 30.08.2019, 23:01 Enes Subaşı
Sarı kırmızılıların olaylı maçı: 5 gol 5 kırmızı kart çıktı
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GALATASARAY, Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geldi 5 kırmızı kartın çıktığı maçta Galatasaray uzatmalarda attığı golle Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Kayserispor gördüğü 3 kırmızı kartın ardından sahada 8 kişi kaldı. Galatasaray'da ise Emre Mor ve Yardımcı Antrenör Ümit Davala kırmızı kart gördü.

#Galatasaray #süper lig
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