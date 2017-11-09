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Sarı kırmızı maraton

Süper Lig'de üst üste 3 sarı kırmızılı takımla karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, ilk olarak 19 Kasım'da ağırlayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına dün akşam başladı

Sarı kırmızı maraton

Süper Lig'de üst üste 3 sarı kırmızılı takımla karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, ilk olarak 19 Kasım'da ağırlayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına dün akşam başladı

09 Kasım 2017 Perşembe 23:48
Sarı kırmızı maraton
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AYTEMİZ Alanyaspor, lige verilen milli aranın ardından üst üste 3 sarı kırmızılı ekiple karşılaşacak. İlk olarak 19 Kasım'da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan turuncu yeşilliler, ardından 25 Kasım'da Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Aytemiz Alanyaspor, 4 Kasım'da ise yine bir sarı kırmızılı ekip olan Kayserispor'u Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda ağırlayacak. Milli araya moralli giren temsilcimiz, 19 Kasım Pazar günü oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına ise dün akşam başladı. Milli takımlarda olan oyuncuların yer almadığı antrenman, teknik direktör Safet Susic gözetiminde yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan turuncu yeşilli oyuncular, antrenmanın son bölümünde ise minyatür kale maç yaptı. 

HEDEF 7 PUAN

Deplasmanda alınan 4-0'lık Akhisarspor galibiyetiyle keyfi yerine gelen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic'in, Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor maçlarında 7 puan hedeflediği öğrenildi. Boşnak teknik adamın, oyuncularından ilk yarı sonuna kadar Alanya'da oynanacak olan maçlarda kayıp istemediği ve "Artık kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda puan kaybı yaşamayalım. Taraftarlarımız Oba'da galibiyet hasreti çekmesin. Deplasmanlarda kazandığımız gibi Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda da kazanmasını bilmeliyiz. İlk yarı sonuna kadar kendi sahamızda kesinlikle puan kaybı istemiyorum" dediği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor Pazar günü Karabükspor'la bir hazırlık maçı yapacak. Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'de başlayacak. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigAytemiz Alanyaspor
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