şampiyonu penaltılar belirledi

BU yıl 8. kez hayat bulan Sapadere Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Halı Saha Futbol Turnuvası'nda şampiyon belli oldu. Son altı haftayı galip kapatan Irgışlıspor, final maçında karşılaştığı Yıldırım Spor'u penaltı atışları sonunda 5-3 mağlup ederek kupaya uzandı.