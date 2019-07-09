Şampiyonluğu son anda kaçırdı: Alanya'ya yarı finalden döndü

ALANYA Budo Spor Kulübü'nün madalyalı sporcularından olan Ali Nazım Köseoğlu İlköğretim Okulu 8. Sınıf öğrencisi Ahmet Emir Tekin, geçtiğimiz Haziran ayının son haftasında Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katıldı. Rakiplerini bir bir eleyen Tekin, yarı finalde sağ elinden sakatlanınca elenmek zorunda kaldı. Tekin, finale kalarak şampiyon olabilseydi, Tekvando Milli Takımı ile birlikte Kırgızistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacaktı. Şampiyonadan elendiği için üzgün olduğunu söyleyen Ahmet Emir Tekin, "Daha önce Türkiye Şampiyonu olmuştum. Bu turnuvada da şampiyon olmayı kıl payı kaçırdım. Yine de Milli Takım ile birlikte Avrupa ve Dünya Şampiyonası için elemelere davet edileceğim. O zamana kadar iyi çalışıp Alanya'yı ve ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi. Alanya Budo Spor Kulübü sporcularından olan 12 yaşındaki Hatice Berra Yaman da aynı turnuvada 33 kiloda yarıştı. Daha önce düzenlenen Anadolu Ligi'nde 3. olma başarısı gösteren Yaman, bu turnuvada 7-5 önde olduğu halde 5 kez ceza alınca elenmek zorunda kaldı.