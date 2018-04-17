Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...

Şampiyonları ağırladı

Türkiye Okul Sporları Badminton Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Gazipaşa'nın İstiklal Şehit Süleyman Gür İlköğretim Okulu Badminton Takımı, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

Şampiyonları ağırladı

Türkiye Okul Sporları Badminton Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Gazipaşa'nın İstiklal Şehit Süleyman Gür İlköğretim Okulu Badminton Takımı, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

17 Nisan 2018 Salı 00:45
Şampiyonları ağırladı
banner404

AYTEMİZ Alanyaspor Badminton Takımı antrenörü de olan Gazipaşa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Badminton Antrenörü Yusuf Ateş, okul takımı sporcularının aynı zamanda Aytemiz Alanyaspor'un lisanslı sporcuları olduğunu söyledi. İlk olarak Antalya'da 25-26 Mart tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Badminton Turnuvası'na katıldıklarını belirten Ateş "Antalya'da birinci olduk ve 12-14 Nisan tarihleri arasında Denizli'de yapılan bölge turnuvasına katıldık. 12 il takımı arasında burada da birinci olduk. Emirhan Ergin, Ali Arda Uysal, Veli Mutlu ve Alp Sayın'dan oluşan takımımız 14-16 Mayıs tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenecek Türkiye Badminton Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. İlk kez Türkiye Şampiyonası'na katılacağız. Hedefimiz ilk 8'e girmek. Bu bizim için büyük bir tecrübe olacak" dedi. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise antrenör Yusuf Ateş ve sporcuları elde ettikleri birinciliklerden dolayı kutlayarak Türkiye şampiyonasında başarı diledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Okul SporlarıBadminton şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kestel dev maça hazırlanıyor
Kestel dev maça hazırlanıyor
Sumudica iddialı! Başakşehir'e...
Sumudica iddialı! Başakşehir'e...
Demir İnşaat, Daçka'yı yendi!
Demir İnşaat, Daçka'yı yendi!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim