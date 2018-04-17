Şampiyonları ağırladı

AYTEMİZ Alanyaspor Badminton Takımı antrenörü de olan Gazipaşa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Badminton Antrenörü Yusuf Ateş, okul takımı sporcularının aynı zamanda Aytemiz Alanyaspor'un lisanslı sporcuları olduğunu söyledi. İlk olarak Antalya'da 25-26 Mart tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Badminton Turnuvası'na katıldıklarını belirten Ateş "Antalya'da birinci olduk ve 12-14 Nisan tarihleri arasında Denizli'de yapılan bölge turnuvasına katıldık. 12 il takımı arasında burada da birinci olduk. Emirhan Ergin, Ali Arda Uysal, Veli Mutlu ve Alp Sayın'dan oluşan takımımız 14-16 Mayıs tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenecek Türkiye Badminton Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. İlk kez Türkiye Şampiyonası'na katılacağız. Hedefimiz ilk 8'e girmek. Bu bizim için büyük bir tecrübe olacak" dedi. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise antrenör Yusuf Ateş ve sporcuları elde ettikleri birinciliklerden dolayı kutlayarak Türkiye şampiyonasında başarı diledi.