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Şampiyonları ağırladı

Yeni Antalya şampiyonu olan Alanya Nimet Alaettinoğlu Anadolu Lisesi Futsal Takımı, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

Şampiyonları ağırladı

Yeni Antalya şampiyonu olan Alanya Nimet Alaettinoğlu Anadolu Lisesi Futsal Takımı, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

25 Aralık 2017 Pazartesi 23:50
Şampiyonları ağırladı
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BEDEN Eğitimi Öğretmeni Mehmet Sezen ve futsal takımı sporcularını makamında konuk eden başkan Çavuşoğlu, "Hepinizi tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyduk" dedi. Başkan Çavuşoğlu ayrıca kulübün yeni tesisleri yapıldıktan sonra mevcut tesisin tamamen altyapıya tahsis edileceğini dile getirdi. Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Sezen ise Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını kaçırmamaya gayret ettiklerini söyledi. Nimet Alaettinoğlu Anadolu Lisesi Futsal Takımı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında futbol genç erkekler kategorisinde yenilgisiz olarak Antalya şampiyonu olmuştu. 

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Yeni AntalyaAlanya Nimet AlaettinoğluAytemiz AlanyasporHasan Çavuşoğlu
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