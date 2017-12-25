Şampiyonları ağırladı

BEDEN Eğitimi Öğretmeni Mehmet Sezen ve futsal takımı sporcularını makamında konuk eden başkan Çavuşoğlu, "Hepinizi tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyduk" dedi. Başkan Çavuşoğlu ayrıca kulübün yeni tesisleri yapıldıktan sonra mevcut tesisin tamamen altyapıya tahsis edileceğini dile getirdi. Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Sezen ise Aytemiz Alanyaspor 'un maçlarını kaçırmamaya gayret ettiklerini söyledi. Nimet Alaettinoğlu Anadolu Lisesi Futsal Takımı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında futbol genç erkekler kategorisinde yenilgisiz olarak Antalya şampiyonu olmuştu.

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