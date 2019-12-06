Şampiyonlardan ziyaret
TÜRKİYE Öğretmenler Voleybol Kupası'nda şampiyon olan Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı ve Türkiye Şampiyonası'nda ilk 8'e giren Alanya Milli Eğitim Kadın Masa Tenisi Takımı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ile birlikte Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret ettiler
SPOR 06.12.2019, 18:54
Cemali AYGIR
TÜRKİYE Öğretmenler Voleybol Kupası'nda şampiyon olan Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı ve Türkiye Şampiyonası'nda ilk 8'e giren Alanya Milli Eğitim Kadın Masa Tenisi Takımı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ile birlikte Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret ettiler. Er, katkılarından dolayı Başkan Çavuşoğlu'na plaket vererek teşekkür etti. Başkan Hasan Çavuşoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğretmenlerden oluşan Milli Eğitim Voleybol Takımı'nın başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.
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