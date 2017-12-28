Şampiyonlardan başkana ziyaret

ZİYARETE okul müdürleri Sibel Arıkan, Metin Altun ve antrenörleri Murat Akar ile birlikte gelen öğrenciler, "Antrenörümüz, ailemiz, arkadaşlarımız ve sizlerin desteği ile buralara geldik. İnşallah daha da ileriye giderek yeni başarılar kazanacağız" dediler.