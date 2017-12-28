Şampiyonlardan başkana ziyaret

ZİYARETE okul müdürleri Sibel Arıkan, Metin Altun ve antrenörleri Murat Akar ile birlikte gelen öğrenciler, "Antrenörümüz, ailemiz, arkadaşlarımız ve sizlerin desteği ile buralara geldik. İnşallah daha da ileriye giderek yeni başarılar kazanacağız" dediler.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.