Şampiyonlar Ligi'ne Merih damgası! Herkes onu konuşuyor

JUVENTUS'UN Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen'ı 2-0 yendiği karşılaşmaya milli futbolcumuz Merih Demiral damga vurdu. Juventus teknik direktörü Sarri'nin sezon başından bu yana forma şansı vermediği ve ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin son maçında sahaya sürdüğü Merih, Leverkusen karşısındaki performansıyla adeta parmak ısırttı. Leverkusen'in mutlak iki gol pozisyonunu engelleyen ve ikili mücadelelerinin yüzde 91'ini kazanarak yüzde 92 isabetli pas yüzdesi ile mücadele eden Merih, maçın adamı seçildi.

MERİH'İN İSTATİSTİKLERİ

Top kapma: 3

Şut bloklama: 2

Top uzaklaştırma: 1

Pas isabeti: Yüzde 92 (47/51)

İkili mücadele kazanma: Yüzde 91

"ALTERNATİF BİR İSİMDEN FAZLASI"

Merih'in performansını UEFA'ya yorumlayan İtalyan gazeteci Paolo Menicucci, "Merih muazzam bir performans sergiledi ve Juventus'un en fazla göze batan futbolcusu oldu. Sarri için harika bir alternatif olarak gösterilen Merih, bu performansıyla alternatif bir isimden fazlası olabileceğini kanıtladı" dedi.

Merih'in performansını değerlendiren Juventus taraftarları ise yaptığı yorumlarda, "Rugani'nin maçta iyi gözükmesinin sebebi Merih Demiral'dı, büyüleyici bir performans sergiledi. Sezon başından bu yana savunmada sorunlar yaşıyoruz ve Sarri'nin neden Türk generali Merih'i kullanmadığını anlayabilmek mümkün değil" şeklinde ifadeler kullandı.

"MERİH DEMİRAL PATLAYICI, GÖSTERİŞLİ"

Merih'e fazla şans vermeyen teknik direktör Sarri ise maç sonrasında oyuncuyu överken, "Leverkusen karşısında savunmacılarımız her şeyi yaptı. Merih Demiral öne çıkıyor, çünkü daha patlayıcı, daha gösterişli. Dörtlü savunma oyununu iyi oynadık. Bugün Merih en agresif oynayan oyuncumuzdu ve bu yüzden diğerlerinden daha iyi göründü" diye konuştu.