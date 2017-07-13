Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İkinci ön eleme turu ilk karşılaşmaları, 14 Temmuz'da Kuzey İrlanda'nın Linfield ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında yapılacak maçla sona erecek. Bu karşılaşmaların rövanşları, 18-19 Temmuz'da oynanacak.

AVRUPA futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2. ön eleme turu, 12 maçla devam etti.

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