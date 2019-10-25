Şampiyonlar Ligi hayal oluyor! Türkiye'ye kötü haber
Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bu hafta evlerinde oynadıkları Avrupa maçlarını kaybetmesi ülke puanını olumsuz etkiledi. Süper Lig şampiyonunun doğrudan Devler Ligi'ne gidebilmesi için en az 10. sırada olması geren Türkiye şu an 11. sırada bulunuyor.
SPOR 25.10.2019, 13:45
DÜN gece oynanan maçların ardından sıralama değişti. Bu tabloya göre Türk takımları Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ve Trabzonspor'un da iç sahada Avrupa maçlarını kaybetmesi ülke puanını oldukça etkiledi. Bu hafta galibiyet alan tek ekip Medipol Başakşehir oldu.Beşiktaş üst üste 4. Avrupa yenilgisini tadarken Trabzonspor 1 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım göndermek için ilk 10'da yer alması gereken Türkiye'nin sıralaması da değişti.
İŞTE ÜLKE PUAN DURUMLARI
1 - İSPANYA - 90.855
2 - İNGİLTERE - 79.605
3 - ALMANYA - 62.355
4 - İTALYA - 61.225
5 - FRANSA - 52.415
6 - PORTEKİZ - 44.849
7 - RUSYA - 43.883
8 - BELÇİKA - 35.500
9 - HOLLANDA - 33.350
10 - UKRAYNA - 32.500
11 - TÜRKİYE - 31.400
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Namaz Vakti 25 Ekim 2019
|İmsak
|05:48
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:30
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2