Şampiyonlar Alanyaspor'u ziyaret etti

TÜRKİYE Türkiye Öğretmenler Voleybol Kupası’nda şampiyon olan Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı ve Türkiye Şampiyonası’nda ilk 8’e giren￼ Alanya Milli Eğitim Kadın Masa Tenisi Takımı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ile birlikte Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Er, katkılarından dolayı başkan Çavuşoğlu'na plaket vererek teşekkür etti. Başkan Hasan Çavuşoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğretmenlerden oluşan Milli Eğitim Voleybol Takımını’nın başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.