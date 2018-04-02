Şampiyondan ziyaret

ALANYA'NIN gururu olan Hülya Güler, 5-7 Mayıs 2018'de İspanya'da yapılacak olan Avrupa Fitness Şampiyonası'na katılacak. Milli sporcu ve Türkiye şampiyonu Ali's Gym Fitness Antrenörü Ali İhsan Yüksekkaya tarafından yetiştirilen Hülya Güler, şampiyonluk kupası ve madalyasıyla birlikte Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak'ı ziyaret etti. Bundan sonraki hedefinin milli formayla Alanya'yı ve Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyleyen başarılı sporcu, destek veren herkese teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporcularımıza desteğimiz sürecek. Hülya Güler kardeşimizi başarısından ötürü tebrik ediyorum" dedi.
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