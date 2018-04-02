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Şampiyondan ziyaret

Geçtiğimiz hafta Side'de düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Seçmeleri'nde Alanya'yı temsil eden Hülya Güler, B Fitness 1.72 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmuş ve ilçemize büyük sevinç yaşatmıştı

Şampiyondan ziyaret

Geçtiğimiz hafta Side'de düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Seçmeleri'nde Alanya'yı temsil eden Hülya Güler, B Fitness 1.72 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmuş ve ilçemize büyük sevinç yaşatmıştı

02 Nisan 2018 Pazartesi 00:03
Şampiyondan ziyaret
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ALANYA'NIN gururu olan Hülya Güler, 5-7 Mayıs 2018'de İspanya'da yapılacak olan Avrupa Fitness Şampiyonası'na katılacak. Milli sporcu ve Türkiye şampiyonu Ali's Gym Fitness Antrenörü Ali İhsan Yüksekkaya tarafından yetiştirilen Hülya Güler, şampiyonluk kupası ve madalyasıyla birlikte Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak'ı ziyaret etti. Bundan sonraki hedefinin milli formayla Alanya'yı ve Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyleyen başarılı sporcu, destek veren herkese teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporcularımıza desteğimiz sürecek. Hülya Güler kardeşimizi başarısından ötürü tebrik ediyorum" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Fitness Şampiyonası Avrupa
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