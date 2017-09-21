Şampiyonanın 3. gününde 2 boksörümüz üst turda

BULGARİSTAN Albena’da gerçekleştirilen Yıldız Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası’nda Türkiye adına 50 kilogramda ringe çıkan Duha Emirhan Altuntaş, Alman rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koydu ve maçı 4-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. Günün bir diğer maçında ise 75 kilogramda milli boksör Emir Büyükdağ, İrlandalı rakibini 5-0’lık net bir skorla yendi ve üst tura yükseldi.

Organizasyonun bugünkü akşam seansında, 48 kilogramda Muhammed Saçlı, 52 kilogramda Mizan Akyol, 60 kilogramda Yiğit Us ve 80 kilogramda Şahin Ergül galibiyet arayacak.

Akşam seansında ringe çıkan 54 kilogramdaki sporcu Tahsin Korkmaz ise Ukraynalı rakibine yenilerek şampiyonaya veda etti.

Avrupa Şampiyonasında finaller 25 Eylül’de oynanacak.