Şampiyon Taha Akgül konuştu

MUSTAFA Koç adına düzenlenen törende ödül aldınız. Bu sizi nasıl hissettirdi ?

Bu ödülün ilk sahibi olmam benim için büyük gurur kaynağı. Özellikle ödül töreninde o gün ki izlediğimiz video da rahmetli Mustafa Koç’un spora ne kadar önem verdiğini sporun her dalında kendisi de birebir her branşla ilgilendiğini gördüm. Mustafa Bey performanstan çok karaktere ahlaka sporcu kişiliğe yani sportif değerlere önem veren bir insan, öyle bir insanın adına düzenlenen bir ödül gecesinde özellikle eşi Caroline Koç’tan böyle bir ödül almam beni çok gururlandırdı. Bu ödülü alan ilk insan olarak diğer aldığım ödüllerden daha büyük bir ödül benim için. Koç ailesine ve Koç ailesinin diğer mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Karakterime, davranış şekline verilmiş bir ödül olduğu için benim için yeri çok ayrı.

Katıldığınız davette nasıl karşılandınız? Ortam nasıldı?

Koç Ailesi çok samimi ve içten. O kadar mutevaziler ki böyle bir aileyle aynı ortamda bulunmak çok gurur vericiydi.

Davette keyifli bir anınızı bizimle paylaşırmısınız ?

Aldığımız ödül özel tasarımla yapılmış bir ödül. Gramaj olarak çok ağır da bir ödül. Normalde tek elle taşımak zormuş ama ben aldım tek elimle taşıdım. Caroline Hanım ben ödülü tek elle taşıyınca şaşırdı ve aramızda espri konusu oldu.

Taha Akgül, Rahmi Koç ve gecede ödül alan dünya şampiyonu milli okçu Gizem Girişmen.

Törenden aldığınız ödülü nasıl değerlendirmeyi planlıyorsunuz ?

Zaten ben şuan kendi imkanlarımla birçok sporcu kardeşime burs veriyorum. Köy okullarına, köydeki güreşçilere yardım ediyorum, Onlara spor malzemeleri götürüyorum. Şu an kazandığım ödülle ilgili şu an bir plan yapamadım. Ama yine aynı şekilde bu parayı aldığımda da onlara destek olmaya devam edeceğim. Her şeyi Allah nasip etti. Bizde elimizden geldiği kadar gücümüzün yettiği kadar zor durumda olan insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabi ilerleyen yıllarda kendi adıma bir ödül gecesi yapılabilir. Tabi bizim adımıza böyle geceler düzenlenirse benimde tabi ki de sporcu kardeşlerimize hem maddi hem manevi konuda destek olmak isterim.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül (d. 22 Kasım 1990, Sivas), Türk serbest güreşçi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü öğrencisi. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusu. 2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazandı. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı. 2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu.