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Şampiyon sporcu ölümden döndü

Dünya bisiklet şampiyonu olan Caroline Buchanan, geçirdiği kaza sonrasında yaralandı, fotoğrafını takipçileriyle paylaştı

Şampiyon sporcu ölümden döndü

Dünya bisiklet şampiyonu olan Caroline Buchanan, geçirdiği kaza sonrasında yaralandı, fotoğrafını takipçileriyle paylaştı

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:04
Şampiyon sporcu ölümden döndü
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AVUSRALYALI sporcu Caroline Buchanan, yaşadığı trafik kazası sonrası ağır yaralandı.

Dünya bisiklet şampiyonu olan 27 yaşındaki sporcu, Avustralya'nın New South Wales eyaletinde yaptığı kaza sonrası yaralandı. Yaşadığı kaza sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Buchanan'ın burnunda kırık, akciğerinde zedelenme, göğüs kafesinde çökme ve kırık oluştu.

UZUN SÜRE PARKURLARDAN UZAK KALACAK

Bu anların görüntüsünü de takipçileriyle paylaşan Caroline Buchanan'ın uzun bir süre bisikletinin üzerinde olmayacağı bildirildi. Hastane tarafından elde edilen bilgilere göre Buchanan'ın ciğerlerinden kan çekildiği ifade edildi.

27 yaşındaki Buchanan, ülkesinde en çok sevilen spor figürlerinin başında geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AvustralyaSpor
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