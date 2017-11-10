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Şampiyon sporcu bacağını kırdı

Antalya'nın Kemer İlçesi’nde 2018 Flyboard Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Türkiye Şampiyonu Uğur Piro, antrenmanda geçirdiği kazada kaval kemiğini kırdı.

Şampiyon sporcu bacağını kırdı

Antalya'nın Kemer İlçesi’nde 2018 Flyboard Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Türkiye Şampiyonu Uğur Piro, antrenmanda geçirdiği kazada kaval kemiğini kırdı.

10 Kasım 2017 Cuma 00:01
Şampiyon sporcu bacağını kırdı
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KEMER'DE Rus takımı sporcularıyla birlikte 1 haftadır antrenman yapan 2016-2017 Flyboard Türkiye Şampiyonu ve Antalya Flyboard Türkiye takımının kaptanı Uğur Piro, saat 17.30 sıralarında idmanını tamamlamak üzereyken yaptığı son hareketin ardından inişte uzaktan kumandayla kendisinin yönettiği jet-skiye çarparak yaralandı. Kaval kemiğinde kırık oluşan Uğur Piro’ya ilk olarak Rus takımı yardım etti. Denizden seyyar iskeleye çıkartılmasının ardından olay yerine gelen 112 ekibi tarafından ambulansa taşınan Uğur Piro, kendi isteğiyle Antalya’daki özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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