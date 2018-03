Şampiyon motosikletçi müzikle motive oluyor

MOTOSİKLET dünyasının genç yeteneği Toprak Razgatlıoğlu geçtiğimiz yıl Superstock 600 şampiyonu olduktan sonra, bu yıl Superstock 1000’e geçmişti. Geleceğin en önemli motorsporları yıldızlarından biri olacağı öngörülen Toprak, bu sezona ise sakatlıklarla başlamış ama sezonun son yarışlarında toparlanmıştı. Son olarak Fransa’da ikinci olan Toprak, 16 Ekim Pazar günü ise İspanya’da sezonun son yarışına çıkacak. Önümüzdeki yıl da Superstock 1000’de yarışacak olan yıldız sporcu, yarışlara hazırlanırken onu hangi şarkıların motive ettiğini açıkladı. Survivor - Eye of the Tiger, Laura Branigan - Self Control, Djon Maya Maï - Synapson ft. Victor Démé ve The Final Countdown - Europe şarkıları ile kendisini motive ettiğini söyleyen milli gururumuz, "İnşallah şampiyonluklarıma yenilerini ekleyeceğim" dedi.

