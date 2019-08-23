Şampiyon Eftalia Aqua

ÖZ Maysa Sebze ve Meyve ana sponsorluğunda, Özkan Çim Halı Saha Tesisleri tarafından düzenlenen Otellerarası Turizm Kupası Halı Saha Turnuvası, önceki akşam oynanan final maçı ile son buldu. Eftalia Aqua Otel ve Akkan App. Otel arasında oynanan final maçında rakibine 2-1'lik üstünlük sağlayan Eftalia Aqua, turnuva sonunda şampiyon oldu. Yaklaşık bin civarında futbolseverin takip ettiği çekişmeli final maçını izleyenler arasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Payallar-Konaklıspor Başkanı Kerim Şen ve Eftalia Aqua Otel Genel Müdürü Şükrü İbrahim de vardı. Rakibini 2-1 yenerek şampiyon olan Eftalia Aqua Otel takımı, turnuva sonunda kupa sevinci yaşadı. Turnuvada Eftalia Aqua takımından Harun 37 gol atarak gol kralı olurken, Sıla Restoran ve Panzerler ise en centilmen takımlar seçildi. Final maçının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödüllerini Adem Murat Yücel verdi.

