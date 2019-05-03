Şampiyon Demirtaşspor

BU yıl Mehmet Okyanus başkanlığında yeni kurulan ve ilk kez katıldığı ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden temsilcimiz, Alanya'yı gelecek yıl 1. Amatör Küme'de temsil edecek. Ligin 9. hafta maçında Aksekispor'u 6-1'le geçen Demirtaşspor, şampiyonluktaki en büyük rakibi Serik Dikmenspor'un kendi evinde İbradıspor ile 3-3 berabere kalmasıyla şampiyonluğu garantiledi. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Demirtaşspor Başkanı Mehmet Okyanus, "Yeni kurmuş olduğumuz Demirtaşspor, bütün imkansızlıklara rağmen tamamen amatör ruh içerisinde ilk yılında ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başta kulüp hocalarımız Nurettin Kaya ve Ulaş Ulusoy olmak üzere tüm futbolcularımızı kutluyorum" dedi.