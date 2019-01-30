Şampiyon Buğra AKK'de

KOORDİNATÖR Baysal, "Buğra geçtiğimiz yaz sezonundan beri takip ettiğimiz sporculardan birisi. Bildiğiniz üzere okula daha önce Gamze ve Mehmet Can gibi iki değerli milli yıldızı kazandırmıştık. Son olarak ara tatil döneminde de Buğra ile görüştükten sonra onu da okul bünyesine kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Okulumuzda birbirinden değerli milli sporcular olması bizi ve Alanya'yı gururlandırıyor. Bunların yanı sıra görüşmelere devam ettiğimiz 4 farklı branşta milli yıldız öğrencilerimiz daha var, onları da okul bünyesine kazandırdığımız an kamuoyuyla paylaşacağız. Buğra önceki gün günübirlik Alanya'ya geldi, okula geçişi ile alakalı düzenlemeler yapıldıktan sonra Mersin'e gitti. Mersin'de Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu ve Buğra'nın daha önce üç defa kazandığı yol bisikleti yarışı var. Büyük bir heyecan ile Mersin'den gelecek güzel haberi bekliyoruz. Hem okulumuza bir kupa daha kazandırmak, hem de Alanya'yı bir kez daha gururla temsil etmek istiyoruz" dedi.