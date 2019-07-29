Şampiyon boksçular Alanya'da ringe çıktı

ALANYA'NIN popüler mekanlarından olan Illusion Event Hall'ün 1000 metrekarelik alanına kurulan özel ringde gerçekleştirilen şampiyona dün saat 19.00’da başladı. Organizasyonunu Türkiye'nin önde gelen okullarından Fighting Fit Club'un üstlendiği şampiyonaya 7 ülkeden 30 sporcu katıldı. Şampiyonadan bir gün önce tartıya çıkarak eşleşen sporcular sırasıyla ringe çıktı. Toplam 3 rauntluk periyotlarla karşılaşan kickbokscular rakibini alt etmek için ter döktü.

Yaklaşık 5 saat süren şampiyonanın sonuçları ise şöyle:

40 kilogramda Hollandalı Geraldo Holzken ile Türk Şamil Bekirov maçını Holzken kazandı.

75 kilogram karşılaşan Rus Zulfigar Gajıev ile İranlı Meysam Varmazyar maçını Gajıev kazandı.

68 kilogramda müsabakalarında karşılaşan Hollandalı Anis Karkach ile Türk Fatih Aydın maçını Karkach kazandı.

95 kilogramda Hollandalı Fabio Castello Kwasi ile Türk Doğukan Güzelkabaağaç maçını Karkach kazandı.

75 kilogramda karşılaşan Hollandalı Qodrat Nasr ile Türk Sercan Çelik maçını Nasr kazandı.

65 kilogramda Hollandalı Nikita Kosterman ile Türk Begüm Karlı maçını Kosterman kazandı.

85 kilogramdaki Sırbistanlı Bojan Gajıc ile Türk Mahsum Teker maçını Teker kazandı.

63 kilogramda Hollandalı Vladyslav Melnyk ile Türk Ruhan Şimşek maçını Şimşek kazandı.

60 kilogramda Sırbistanlı Marina Spasıc ile Türk Nagihan Kalyoncu maçını Kalyoncu kazandı.

95 kilogramdaki Brezilyalı Fernando Almeida ile Türk Mehmet Özer maçını Almeida kazandı.

75 kilogramda Hollandalı Chico Fernando Kwasi ile Türk Mükremin Güler maçını Kwasi kazandı.

65 kilogramda Hollandalı Nick Gruiters ile Türk Mehmet Zeki Kaya maçını Gruiters kazandı.

60 kilogramdaki Hollandalı Cwainy Romano Sebregts ile Türk Soner Şen maçını Şen kazandı.

70 kilogramdaki Rus Saifullakh Khambakhadov ile Ukraynalı Arthur Zakirko maçını Zakirko kazandı.

65 kilogramda Hollandalı Naoufal Akkouh ile Türk Enes Koz maçını Koz kazandı.

Şampiyona sonunda kazanan sporculara Fighting Fit Club kurucusu Cevat Alibeyoğulları tarafından ödülleri verildi. İlki Alanya’da yapılan şampiyonanın Türkiye’nin farklı şehirlerinde de devam edeceği duyuruldu.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2019, 18:51