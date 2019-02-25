Şampiyon babanın yıldız oğlu

Halterde dünya şampiyonu eski milli sporcu Ekrem Celil'in oğlu Mert Can, Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakaları'nda grekoromende kazandığı birincilik madalyasıyla ailesini gururlandırdı.

Şampiyon babanın yıldız oğlu
banner404

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakaları Mersin'de yapıldı. Müsabakalara, Türkiye'nin farklı illerindeki turnuvalarda birincilik elde eden 115 sporcu katıldı. Turnuvada Antalya'yı da 14-15 yaş kategorisinde farklı sıkletlerde il birinciliği kazanan 10 sporcu temsil etti. Turnuvada 15 yaşındaki Mert Can Celil, grekoromende birincilik madalyasının sahibi oldu. Halterde dünya şampiyonu eski milli sporcu Ekrem Celil'in oğlu Mert Can, başarısıyla grup müsabakalarında üst tura yükseldi. Spor kariyerine antrenörlükle devam eden Ekrem Celil, yetiştirdiği engelli haltercilerin kazandığı başarıların yanı sıra, oğlunun güreşte elde ettiği madalya ile gururlandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tütüncü’den yeni döneme 123 proje
Tütüncü’den yeni döneme 123 proje
  1. GÜNCEL

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479